Трагическая гибель двоих детей: в Николаеве судили мать

Фото: прокуратура
В Николаеве судили женщину, из-за халатности которой погибли двое малолетних детей. Стало известно, какое наказание она получила

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла в октябре прошлого года. Женщина оставила дома без присмотра 4-летнего сына и 3-летнюю дочь, а сама ушла из дома и употребляла алкоголь со знакомыми.

Когда дети остались сами, они в ванной открыли кран горячей воды, что привело к срабатыванию газового водонагревателя. Из-за неисправности оборудование римещения наполнилось угарным газом. В результате дети погибли.

Известно, что ранее женщину уже лишали родительских прав. Кроме того, от другого ребенка она отказалась в роддоме.

Прокуроры доказали вину матери. Суд назначил ей наказание в виде семи пор лишения свободы.

"Даже строжайшее наказание не вернет детям жизнь. Однако это дело должно стать оговоркой для всех взрослых, которые несут ответственность за безопасность и жизнь детей", - отметил руководитель Николаевской областной прокуратуры Игорь Домущей.

Напомним, ранее в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

