Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В акваторії річки Південний Буг за межами села Варюшине Вознесенського району виявили тіло юнака

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Відповідне повідомлення отримали рятувальники надвечір 16 листопада.

Надзвичайники вилучили з води тіло 18-річного хлопця, яке було на відстані близько 60 метрів від берега та доправили його на берег.

Обставини смерті юнака встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 2 листопада на Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки. Причина смерті та обставини події встановлюють правоохоронці.