17 листопада 2025, 10:56

На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака

17 листопада 2025, 10:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В акваторії річки Південний Буг за межами села Варюшине Вознесенського району виявили тіло юнака

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Відповідне повідомлення отримали рятувальники надвечір 16 листопада.

Надзвичайники вилучили з води тіло 18-річного хлопця, яке було на відстані близько 60 метрів від берега та доправили його на берег.

Обставини смерті юнака встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 2 листопада на Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки. Причина смерті та обставини події встановлюють правоохоронці.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Росіяни вдарили по енергообʼєкту в Ізюмі: майже вся громада залишилась без світла
17 листопада 2025, 11:04
Росіяни атакували безпілотниками селище на Харківщині: є загиблий і поранений
17 листопада 2025, 10:39
Міндічгейт і конспірологія замість стратегії
17 листопада 2025, 10:18
На Миколаївщині легковик вилетів з дороги та перекинувся: двоє постраждалих
17 листопада 2025, 10:12
Рейтинг Зеленського рекордно впав за останній тиждень
17 листопада 2025, 09:57
На Чернігівщині за тиждень – 178 атак ворога, збито 114 дронів
17 листопада 2025, 09:48
Удар по Запоріжжю 18 серпня: у лікарні померла 28-річна жінка
17 листопада 2025, 09:43
У Нацполіції розповіли, скільки воєнних злочинів РФ розслідують в Україні
17 листопада 2025, 09:39
Ворог пошкодив об'єкт ДТЕК на Одещині: 32 тис. родин без світла
17 листопада 2025, 09:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
