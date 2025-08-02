У мережі показали наслідки обстрілу Херсона 2 серпня
У Херсонській ОВА показали, як виглядає обстріляний росіянами Корабельний район Херсона
Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Так нині виглядає один із житлових кварталів у Корабельному районі Херсона, який росіяни обстріляли сьогодні опівдні. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше два житлових будинки: вибито шибки, потрощено фасади та покрівлі", - написав він.
Зазначається, що одному із поранених під час обстрілу бригада "швидкої" надала допомогу на місці, іншого постраждалого доставили до лікарні.
Нагадаємо, 1 серпня російські окупанти завдали артилерійського удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу загинула жінка - мама трьох дітей.
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