На Сумщині понад 100 обстрілів за добу: п'ятеро поранених, серед них — дитина
Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Так, у Краснопільській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранення отримав мирний житель 1980 року народження.
У Середино-Будській громаді під час обстрілу з реактивних систем залпового вогню постраждала цивільна особа 1959 року народження.
У Буринській громаді внаслідок атаки безпілотника травмовано місцеву жительку, а в Роменській — поранено чоловіка 1979 року народження.
У Білопільській громаді через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом поранення дістала дитина 2014 року народження. Її госпіталізовано.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено три приватних будинки, магазин;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок, автомобіль;
- у Новослобідській громаді пошкоджено адмінприміщення;
- в Есманьській громаді пошкоджено приміщення магазину;
- у Буринській громаді пошкоджено адмінбудівлі, нежитлові приміщення, приміщення банку, пошти, друкарні, магазин, 5 приватних будинків, 14 автомобілів;
- у Роменській громаді пошкоджено приміщення магазину.
Повітряна тривога в області тривала 14 годин 26 хвилин.
Нагадаємо, вночі 29 липня росіяни атакували один із пенітенціарних закладів у Запорізькому районі. Внаслідок удару загинули 16 людей, ще 35 – дістали поранення.