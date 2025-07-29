На Сумщині понад 100 обстрілів за добу: п'ятеро поранених, серед них — дитина

ілюстративне фото: Національна поліція

Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Так, у Краснопільській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранення отримав мирний житель 1980 року народження.

У Середино-Будській громаді під час обстрілу з реактивних систем залпового вогню постраждала цивільна особа 1959 року народження.

У Буринській громаді внаслідок атаки безпілотника травмовано місцеву жительку, а в Роменській — поранено чоловіка 1979 року народження.

У Білопільській громаді через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом поранення дістала дитина 2014 року народження. Її госпіталізовано.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджено три приватних будинки, магазин;

у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок, автомобіль;

у Новослобідській громаді пошкоджено адмінприміщення;

в Есманьській громаді пошкоджено приміщення магазину;

у Буринській громаді пошкоджено адмінбудівлі, нежитлові приміщення, приміщення банку, пошти, друкарні, магазин, 5 приватних будинків, 14 автомобілів;

у Роменській громаді пошкоджено приміщення магазину.

Повітряна тривога в області тривала 14 годин 26 хвилин.

Нагадаємо, вночі 29 липня росіяни атакували один із пенітенціарних закладів у Запорізькому районі. Внаслідок удару загинули 16 людей, ще 35 – дістали поранення.