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11 квітня 2025, 17:36

Стало відомо, коли завершиться будівництво водогону, який забезпечить Миколаїв питною водою

11 квітня 2025, 17:36
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фото: ілюстративне
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Будівництво водогону Нова Одеса-Миколаїв, який має забезпечити жителів обласного центру питною водою, завершиться у серпні поточного року

Про це на брифінгу повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За його словами, є чіткий графік будівництва, який будівельники планують виконати.

"До червня ми маємо завершити основні роботи по водогону. Місяць піде на пуско-налагоджувальні роботи, й у серпні Миколаїв має отримати воду. Щоправда, ще кілька тижнів знадобиться на промивку системи, щоб вода очистилася", - сказав Сухомлин.

Загалом проєкт передбачає будівництво нової станції забору, яка повинна забезпечити водою не лише місто Миколаїв, а й місцевих фермерів.

Нагадаємо, у Миколаєві росіяни знищили 3 приватні будинки, ще понад 30 пошкодили.

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