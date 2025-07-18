07:46  18 липня
Штормове попередження: Україну накриють зливи та грози
05:40  18 липня
На Житомирщині корова впала в очисну споруду
03:05  18 липня
У Дніпрі стався скандал у маршрутці через російську музику
UA | RU
UA | RU
18 липня 2025, 11:00

У Черкасах під час купання в Дніпрі потонула людина

18 липня 2025, 11:00
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Черкаській області
Читайте также
на русском языке

Трагічний випадок стався 16 липня. Тіло загиблого з річки дістали надзвичайники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Черкаській області, передає RegioNews.

Відомо, що під час купання у Дніпрі потонув мешканець Черкас 1974 року народження. Рятувальники дістали тіло потопельника з води та передали його працівникам поліції.

"Обставини події з'ясовуються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 липня у Святошинському районі Києва, поблизу ресторану Верховина, потонув невідомий чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть Черкаси утопленники Дніпро річка трагедія водойма утоплення
На Вінниччині у кар’єрі загинув 22-річний хлопець
18 липня 2025, 05:05
Трагедія на воді: у Дніпрі потонула 4-річна дитина
17 липня 2025, 18:57
Зникла під час купання: на Чернігівщині виявили тіло молодої жінки
17 липня 2025, 07:10
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Під Харковом втопився чоловік
18 липня 2025, 12:35
В Івано-Франківській області затримали IT-спеціаліста за співпрацю з рф
18 липня 2025, 12:30
Євросоюз посилив тиск на Кремль: деталі 18-го пакету санкцій
18 липня 2025, 12:25
На Буковині затримали трьох чоловіків, які заплатили понад 30 тисяч євро, за нелегальний виїзд у Молдову
18 липня 2025, 12:19
До 8 років тюрми: жителя Рівненщини судитимуть за побиття літнього односельця
18 липня 2025, 12:14
Зеленський дав перші доручення Умєрову на новій посаді
18 липня 2025, 12:07
Масове отруєння у Львові: кількість госпіталізованих різко зросла
18 липня 2025, 11:54
За добу українські військові ліквідували майже 1200 росіян
18 липня 2025, 11:45
Понад 30 ударів ножем: на Черкащині підлітка підозрюють у жорстокому вбивстві
18 липня 2025, 11:42
На Тернопільщині померла жінка, яку облили бензином і підпалили
18 липня 2025, 11:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »