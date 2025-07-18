У Черкасах під час купання в Дніпрі потонула людина
Трагічний випадок стався 16 липня. Тіло загиблого з річки дістали надзвичайники
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Черкаській області, передає RegioNews.
Відомо, що під час купання у Дніпрі потонув мешканець Черкас 1974 року народження. Рятувальники дістали тіло потопельника з води та передали його працівникам поліції.
"Обставини події з'ясовуються", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 липня у Святошинському районі Києва, поблизу ресторану Верховина, потонув невідомий чоловік.
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