У ДБР відреагували на інцидент за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові
Працівники ДБР перевіряють інформацію, що поширюється у соцмережах щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Йдеться про відео, на якому нібито 14 липня 2025 року на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові правоохоронці затримують двох осіб.
На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю.
"ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, в Україні розслідували майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби.
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