Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители проверяют действия военных чиновников, подозреваемых в жестком обращении с мужчиной во время мобилизационного мероприятия

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В Николаеве работники Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства возможного превышения полномочий сотрудников Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел 14 июля во время мобилизационных мер.

Согласно предварительным данным, должностные лица РТЦК могли применить силу к военнообязанному мужчине, который в тот момент находился в розыске. В результате этого против причастных открыто уголовное производство по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины - речь идет о превышении военным должностным лицом власти или полномочий, что повлекло тяжкие последствия.

Согласно законодательству, нарушение этой статьи предусматривает наказание – до 12 лет лишения свободы. В настоящее время идет досудебное расследование, в рамках которого следователи устанавливают детали происшествия, опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения (при наличии).

Процессуальное наблюдение осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. В ДБР уверяют, что действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в ДБР отреагировали на инцидент с участием правоохранителей и работников ТЦК в Чернигове.