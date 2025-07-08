У ставку на Полтавщині втопився чоловік
Трагічний випадок трапився 5 липня на водоймі в селі Пацали Лубенського району. Тіло потопельника виявила місцева мешканка
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.
Попередньо, у ставку потонув чоловік 1971 року народження — житель села Пацали.
"Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу", — йдеться в повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 5 липня на пляжі в Дніпрі потонув 54-річний чоловік.
Трагедія в Харкові: на водосховищі потонула 12-річна дівчинкаВсі новини »
07 липня 2025, 05:05На Чернігівщині у Десні потонув рибалка
07 липня 2025, 00:15На Житомирщині потонув 4-річний хлопчик
06 липня 2025, 16:59
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
На Закарпатті мотоцикліст на швидкості влетів у магазин: байкер помер
08 липня 2025, 01:35Радів окупації Бахмута та передавав дані росіянам: киянина засудили за державну зраду
07 липня 2025, 23:50Удар по Запоріжжю: в якому стані постраждалі місцеві жителі
07 липня 2025, 23:30На Харківщині колишній військовий підірвав гранату на пляжі: що вирішив суд
07 липня 2025, 23:10Зоо-скандал: у Дніпрі жінка приспала здорового собаку, що сталось насправді
07 липня 2025, 22:35У Запорізькій області окупанти змушують дітей патрулювати з росгвардією
07 липня 2025, 22:25У Львові вирує негода: сильний буревій і блискавки валять дерева
07 липня 2025, 21:50"Хочуть вийти на Маріупольську трасу": рф влаштували масовані штурми на Запоріжжі
07 липня 2025, 21:30Росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені, понівечені будинки
07 липня 2025, 21:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться