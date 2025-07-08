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08 липня 2025, 00:15

У ставку на Полтавщині втопився чоловік

08 липня 2025, 00:15
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фото: Нацполіція
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Трагічний випадок трапився 5 липня на водоймі в селі Пацали Лубенського району. Тіло потопельника виявила місцева мешканка

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

Попередньо, у ставку потонув чоловік 1971 року народження — житель села Пацали.

"Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу", — йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 5 липня на пляжі в Дніпрі потонув 54-річний чоловік.

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