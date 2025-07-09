На Николаевщине на глазах у односельчан погиб рыбак
Трагическое событие произошло утром 7 июля в акватории реки Южный Буг в Первомайске. Тело утопленника из водоема достали спасатели
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла на глазах у свидетелей.
"При обследовании реки тело погибшего мужчины 1958 г.р. обнаружили на расстоянии 15 метров от берега", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях на Черниговщине в Десне обнаружили тело мужчины, пропавшего во время рыбалки 1 июля.
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