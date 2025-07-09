фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Трагическое событие произошло утром 7 июля в акватории реки Южный Буг в Первомайске. Тело утопленника из водоема достали спасатели

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла на глазах у свидетелей.

"При обследовании реки тело погибшего мужчины 1958 г.р. обнаружили на расстоянии 15 метров от берега", — говорится в сообщении.