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16 июня 2025, 15:25

В Николаевской области осудили двух предателей за корректировку ударов РФ

16 июня 2025, 15:25
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Двое местных жителей приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Два жителя Николаевской области получили по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Их признали виновными в государственной измене во время действия военного положения. Как установило следствие, они передавали врагу информацию об украинских военных объектах.

Один из осужденных – 44-летний охранник из Снегиревки. Он наблюдал за перемещением украинских подразделений и местами их базирования вблизи фронта. Собранные координаты передавал через чат-бот в Telegram, принадлежащий агенту ФСБ Сергею Лебедеву, известному под псевдонимом "Лохматый". Другой фигурант дела – 47-летний безработный житель Николаева. Он фотографировал позиции защитников города и посылал материалы своим российским кураторам через мессенджер.

По информации СБУ, оба предателя действовали независимо друг от друга, однако были завербованы по схожей схеме – через пророссийские Telegram-каналы, где обещали легкие деньги. Один из них был задержан в июне 2023 года, второй – в декабре 2024-го. У задержанных изъяли мобильные телефоны, содержащие доказательства их сотрудничества с российскими спецслужбами.

Суд признал их виновными по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что новое подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат.

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Украина война предательство государственная измена Николаевская область агент рф корректировщик
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