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13 червня 2025, 13:33

Нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України

13 червня 2025, 13:33
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фото: Служба безпеки України
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Служба безпеки України та ДБР викрили нові факти ймовірної держзради чинного народного депутата

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Він наразі перебуває під вартою за підозрою у державній зраді. Як з'ясували слідчі, обраний представник влади міг співпрацювати з державою-агресором не лише до початку повномасштабного вторгнення, але й після 24 лютого 2022 року.

У ході слідчих дій та за результатами тривалих експертних досліджень було встановлено, що парламентар активно поширював проросійську дезінформацію. Зокрема, йдеться про матеріали, які містили заклики до українських військових скласти зброю перед загарбниками, а також спроби дискредитувати Збройні сили України. Всі ці дії, за словами правоохоронців, мали на меті підірвати обороноздатність держави та послабити її інформаційний фронт.

Незалежна експертиза підтвердила: публічна риторика фігуранта справи не лише шкодила іміджу українських Сил оборони, а й відповідала цілям ворожої пропаганди. На підставі зібраних доказів народному депутату повідомлено про нову підозру за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. У разі доведення провини йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Справу розслідують за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Водночас варто нагадати, що згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині викрили 20 колаборантів, які катували людей.

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