У Миколаєві в дитсадку зробили сучасне укриття на 180 місць
У дитячому дошкільному закладі Центрального району міста Миколаєві Данії відкрили сучасне укриття
Про це повідомила Миколаївська міська рада, передає RegioNews.
Простір поділили на ігрову/навчальну зону та зону для сну. Є ігри, дидактичні матеріали — усе, щоб дітям було комфортно й безпечно навіть у складних умовах.
Ремонт укриття зроблено завдяки Міжнародній організації з міграції (МОМ) за фінансування Королівства Данія.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував удари по Миколаєву.
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