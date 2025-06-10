В Николаеве запустили завод по переработке строительного мусора

фото: Николаевский городской совет

В Николаеве благодаря сотрудничеству города с японскими партнерами начало работу предприятие по переработке строительного мусора

Об этом сообщает Николаевский городской совет, передает RegioNews.

"В Николаеве в тестовом режиме начал работу завод по переработке строительного мусора. Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству города с Японским агентством международного сотрудничества (JICA)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это важный объект для города, ведь строительный мусор, образовавшийся от разрушений в результате российских обстрелов, получает вторую жизнь.

Напомним, в Николаеве в детском саду сделали современное укрытие на 180 мест.