В Николаевской области у военнослужащих требовали взятки за возвращение из СОЧ

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили военнослужащих воинской части в Николаевской области, которые требовали от самовольно покинувших часть военных деньги в обмен на возврат на службу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Злоумышленники предлагали бойцам за 3000 долларов США возвращение в военную службу и назначение на должность, не связанное с привлечением к выполнению боевых действий.

На днях одного из фигурантов задержали при получении денег.

Ему поставлено в известность о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон о возможности добровольного возвращения военных, самовольно покинувших часть.

Как сообщалось, в Николаевской области руководство воинской части незаконно насчитало подчиненным почти 8 млн грн "боевых" выплат.