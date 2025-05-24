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На території Кіровоградської області виявили збитим один із ударних дронів, які росіяни використали під час повітряної атаки по Україні

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фахівці обстежили бойову частину БпЛА вагою понад 50 кг, яка заглибилась у землю та не здетонувала.

Вибухотехніки сантиметр за сантиметром викопали боєприпас вручну, оскільки задіяння спеціалізованої техніки могло призвести до трагічних наслідків, тому що невідомо, в якому він був стані.

Бойова частина із термобаричним та уламковим ефектом становила значну загрозу у разі вибуху. Об’єкт знищили методом контрольованого підриву на місці виявлення.

Нагадаємо, на Сумщині під час огляду території після ворожих атак правоохоронці виявили елементи касетних боєприпасів, що не здетонували. Суббоєприпаси знищили.