Нічний обстріл Київщини: є загиблі, зруйновано десятки будинків

фото: ДСНС Київщини

У ніч на 25 травня ворог завдав масованої атаки по Київщині, внаслідок якої загинули 4 людини, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих – троє дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

В Обухівському районі, у селі Долина, сталася пожежа у двох тимчасових спорудах, де загинули дві людини. У Фастівському районі, в селі Мархалівка, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще восьмеро постраждали, серед них дитина. Там повністю зруйновано три будинки, ще два зайнялися вогнем.

У Бучанському районі, смт Макарів, внаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще одна отримала травми. У Білоцерківському районі, у селі Чмирівка, поранено п'ятеро людей, з них двоє дітей, пошкоджено два будинки та виникла пожежа.

У місті Біла Церква уламками БпЛА було травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех. У Броварському районі зафіксовано пожежі у двох складських будівлях.

На місцях трагедій працюють рятувальники, медики та волонтери.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, під час ворожої атаки на Житомирщину загинули троє дітей віком 8, 12 та 17 років.