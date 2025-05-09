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09 травня 2025, 20:45

Медики і помічник депутата: СБУ викрило 13 ділків в різних областях, які "заробляли" на ухилянтах

09 травня 2025, 20:45
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Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили кілька схем щодо ухилення від мобілізації в різних областях. Тепер затриманим загрожує ув'язнення

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 13 ділків у різних областях, які продавали фіктивні довідки, або допомагали втекти за кордон. Вартість "послуг" оцінювали до 20 тисяч доларів США.

У Миколаєві викрили угруповання, яке переправляло військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я. Звідти чоловіки сподівались виїхати до Європейського Союзу. Правоохоронці затримали чотирьох організаторів схеми.

У Запоріжжі затримали помічника депутата обласної ради. Він разом зі знайомим підприємцем продавав довідки про "погане здоров'я".

У Полтаві затримали працівника типографії та його спільника, які підробляли повістки для пред’явлення співробітникам ТЦК у разі перевірки військово-облікових документів. Один із затриманих поширював у мережі кремлівські наративи.

У Дніпрі затримали одразу трьох очільників лікарень, які продавали ухилянтам фейкові медичні документи. Завдяки цьому родичі-військовозобов'язані оформлювали статус доглядальників для безперешкодного виїзду за кордон.

Всі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині оголосили про підозру колишньому керівнику ТЦК. Виявилось, що він створював умови для уникнення мобілізації окремими військовозобов’язаними.

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