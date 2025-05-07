Фото: ДПСУ

Одесит запропонував прикордоннику хабар. Але це не допомогло йому виїхати за кордон

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

В Одеській області прикордонники затримали 39-річного чоловіка. Він намагався домовитися з прикордонниками, щоб перетнути державний кордон. Для цього він запропонував хабар у розмірі 2 тисяч гривень. За ці гроші він просив інформацію щодо розміщення нарядів.

Проте військовий одразу повідомив про це керівництву. У результаті чоловіка затримали "на гарячому", коли він намагався передати перший "транш".

"Одесита затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у понад 180 тис. гривень", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, раніше в Житомирі викрили організатора незаконної схеми. Він пропонував військовозобов'язаним фіктивні документи про непридатність до служби, а також обіцяв одному з "клієнтів" самостійно перевезти його через кордон до однієї з країн ЄС.