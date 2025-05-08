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На Хмельниччині викрили адвокатку, яка за велику суму обіцяла клієнту допомогти оформити інвалідність. Таким чином він міг би виїхати з України

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

У Кам’янці-Подільському затримали адвокатку. Вона обіцяла клієнту вплинути на членів експертної команди з повсякденного функціонування особи для присвоєння його дружині групи інвалідності. Таким чином, чоловік міг би вільно виїжджати за кордон. За цю послугу вона просила 8 тисяч доларів.

Тепер жінці загрожує до 9 років позбавлення волі. Зараз її взяли під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили медиків, які торгували довідками для військовозобов'язаних. З цими підробленими документами чоловіка мобілізаційного віку могли виїхати за кордон.