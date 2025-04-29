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29 квітня 2025, 11:35

Посадовиця міськради на Миколаївщині виявилася агенткою РФ

29 квітня 2025, 11:35
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фото: СБУ
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СБУ затримала на Миколаївщині ще одну російську агентку. Нею виявилася 57-річна працівниця одного з управлінь Первомайської міськради, яка шпигувала за оборонцями південного регіону

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зрадниця намагалася виявити "нові" локації підрозділів ЗСУ, куди вони перемістилися зі своїх стандартних пунктів базування після початку повномасштабної війни.

Також під час розвідвилазок агентка фіксувала маршрути руху, кількість та найменування військової техніки Сил оборони, що прямує до передової.

Зібрану інформацію вона "скидала" в шпигунський чат-бот, який адмініструє зрадник – Сергій Лебедєв (псевдонім "Лохматий"), що переховується у Донецьку.

Агентурні відомості окупанти планували використати для підготовки нових серій ракетно-дронових атак РФпо території регіону.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантку.

Під час обшуків у неї вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які зловмисниця використовувала у підривній діяльності на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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