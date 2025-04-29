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29 апреля 2025, 11:35

Чиновница горсовета на Николаевщине оказался агентом РФ

29 апреля 2025, 11:35
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фото: СБУ
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СБУ задержала в Николаевской области еще одну российскую агентку. Ею оказалась 57-летняя работница одного из управлений Первомайского горсовета, который шпионил за защитниками южного региона

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что предательница пыталась обнаружить "новые" локации подразделений ВСУ, куда они переместились из своих стандартных пунктов базирования после начала полномасштабной войны.

Также во время разведвылазок агент фиксировала маршруты движения, количество и наименование военной техники Сил обороны, направляющейся к передовой.

Собранную информацию она "сбрасывала" в шпионский чат-бот, который администрирует предатель – Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматый"), скрывающийся в Донецке.

Агентные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки новых серий ракетно-дроновых атак РФ по территории региона.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали фигурантку.

Во время обысков у нее изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые злоумышленница использовала в подрывной деятельности в пользу окупантов.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре задержали военного-контрактника и его жену, которые по заказу россиян готовили теракты.

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