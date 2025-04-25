Фото: СБУ

У Київській області викрили 30-річну жінку, яка працювала на росіян. Спецслужби РФ завербували її онлайн, коли вона шукала роботу

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили агентку російських спецслужб, яка встановлювала "відеопастки" для коригування ударів РФ по Київській області. Відомо, що основними цілями ворога були локації військових частин Збройних Сил України та підрозділів СБУ.

Зловмисниця планувала встановити навпроти будівель оборонних об’єктів приховані вайфай-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. Зокрема, вона хотіла встановити камеру біля одного з військових об’єктів. Проте її затримали "на гарячому".

За даними слідства, 30-річну безробітну жінку росіяни завербували онлайн, коли вона шукала "швидкий заробіток". Періодично вона об’їжджала локації, які отримувала від куратора, щоб відстежувати наслідки ворожих "прильотів" по області".

Тепер жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Херсоні викрили зрадника. Спочатку його затримали через наркотики, але виявилось, що він також є "фанатом РФ". Правоохоронці з'ясували, що чоловік має товариша в російські армії, якому надсилає дані про ЗСУ.