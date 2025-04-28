фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Вчера, 27 апреля, в селе Кашировка Баштанского района в результате пожара погибла местная жительница

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Оказалось, что в населенном пункте загорелся один из жилых домов.

"По прибытию пожарные провели разведку и обнаружили в доме тело погибшей", – говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Погибшей оказалась жительница Казанковской общины 1944 года рождения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события.

Напомним, вчера в Житомире во время пожара сухостоя погиб мужчина.