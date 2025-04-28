В Николаевской области в колодце обнаружили тело женщины

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Трагическое событие произошло вечером 26 апреля в селе Станиславчик Первомайского района. Тело погибшей из колодца достали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Около 19:10 чрезвычайники получили информацию, что в 10-метровом колодце находится человек. Погибшей оказалась женщина 1972 года рождения.

"Сотрудники ГСЧС спустили на дно колодца спасательное снаряжение, подняли тело погибшей на поверхность и передали сотрудникам полиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 15 апреля в канализационном колодце в Черновцах обнаружили тело мужчины.