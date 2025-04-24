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Правоохоронці в Харкові розслідують обставини смерті 33-річного чоловіка. Він випав з вікна багатоповерхівки

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

У Харкові правоохоронці почали розслідувати обставини загибелі чоловіка. Відомо, 33-річний місцевий житель випав з вікна квартири, яка знаходиться на 11-му поверсі. Лікарі констатували смерть потерпілого.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Відомо, що йдеться про статтю про "самогубство". Слідчі встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше на Одещині 73-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на восьмому поверсі багатоповерхового житлового будинку, в якому і мешкала. Правоохоронці розпочали розслідувати обставини інциденту.