У Харкові чоловік випав з вікна квартири 11 поверху
Правоохоронці в Харкові розслідують обставини смерті 33-річного чоловіка. Він випав з вікна багатоповерхівки
Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.
У Харкові правоохоронці почали розслідувати обставини загибелі чоловіка. Відомо, 33-річний місцевий житель випав з вікна квартири, яка знаходиться на 11-му поверсі. Лікарі констатували смерть потерпілого.
Наразі відкрито кримінальне провадження. Відомо, що йдеться про статтю про "самогубство". Слідчі встановлюють всі обставини інциденту.
Нагадаємо, раніше на Одещині 73-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на восьмому поверсі багатоповерхового житлового будинку, в якому і мешкала. Правоохоронці розпочали розслідувати обставини інциденту.
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