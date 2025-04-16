На Миколаївщині знищили 3 ударні БпЛА ворога, — ОВА

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Сьогодні вночі ППО приземлила у Миколаївській області три ударні безпілотники росіян типу "Shahed"

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 16 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, вчора РФ вісім разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду. Через обстріли були знеструмлені чотири населені пункти. Енергетики оперативно ліквідували наслідки й заживили всіх споживачів.

Також 15 квітня окупанти вісім разів атакували дронами акваторію Очаківської громади. На щастя, минулося без поранених.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 11 мирних мешканців.