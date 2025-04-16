В Николаевской области уничтожили 3 ударных БпЛА врага, — ОВА

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Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области три ударных беспилотника россиян типа "Shahed"

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 16 апреля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, вчера РФ восемь раз атаковала FPV-дронами Куцурубскую общину. Из-за обстрелов были обесточены четыре населенных пункта. Энергетики оперативно ликвидировали последствия и заживили всех потребителей.

Также 15 апреля оккупанты восемь раз атаковали дронами акваторию Очаковской общины. К счастью, обошлось без раненых.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 11 мирных жителей.