В Николаевской области уничтожили 3 ударных БпЛА врага, — ОВА
Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области три ударных беспилотника россиян типа "Shahed"
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"В ночь на 16 апреля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, вчера РФ восемь раз атаковала FPV-дронами Куцурубскую общину. Из-за обстрелов были обесточены четыре населенных пункта. Энергетики оперативно ликвидировали последствия и заживили всех потребителей.
Также 15 апреля оккупанты восемь раз атаковали дронами акваторию Очаковской общины. К счастью, обошлось без раненых.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 11 мирных жителей.