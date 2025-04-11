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11 квітня 2025, 12:20

Через негоду в Україні знеструмлено кілька десятків населених пунктів

11 квітня 2025, 12:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок у п'ятницю, 11 квітня, в декількох областях України зафіксовано відключення світла через негоду

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що через складні погодні умови, такі як сніг, налипання мокрого снігу й пориви вітру, вранці знеструмлено кілька десятків населених пунктів у різних областях.

За даними Полтавської ОВА, в регіоні через негоду знеструмлені 12 населених пунктів у Миргородській та Лохвицькій громадах.

Енергетики активно працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. Однак процес ускладнюється через те, що негода продовжується, наголосили в компанії.

В "Укренерго" додали, що споживання електроенергії наразі залишається високим. Станом на 9:30 сьогодні воно було на такому ж рівні, як і в цей час попереднього дня, у четвер. Це пов'язано з тим, що холодна погода зберігається на всій території України, а висока хмарність у деяких регіонах перешкоджає ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.

Енергетики закликають громадян економити електроенергію і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 8:00 до 21:00.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 11 квітня, у південних регіонах України вирує негода. На трасі Одеса — Миколаїв рух транспорту повністю зупинився через потужну заметіль. Складна ситуація й на Херсонщині.

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