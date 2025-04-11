Через удар РФ по Дніпру знищені склади компанії Biosphere, яка виробляє товари для дому

фото: facebook.com/andreyzdesenko

Вчора в Дніпрі окупаційні війська Росії знищили ракетним ударом частину складів компанії Biosphere Corporation. Вона виробляє товари для дому

Про це в соцмережах повідомив засновник компанії Андрій Здесенко, передає RegioNews.

"росія пише, що вони атакували "військовий обʼєкт", який виготовляв стратегічну продукцію. Ну так, підгузки, вологі серветки, чай, фольгу, пергамент для Великодня — знаменита військова продукція. Я розумію, що це "страшенна загроза для росії", але яка, на жаль, вартувала життя нашого співробітника…", — повідомив Андрій Здесенко.

Нагадаємо, вчора вдень окупанти вдарили балістикою по Дніпру. Виникла масштабна пожежа. Внаслідок ракетного удару по Дніпру 10 квітня загинув 42-річний чоловік — співробітник місцевої компанії.

Також повідомлялося, що кількість постраждалих через вчорашній ворожий ракетний удар по Дніпру зросла до дев'яти. Масштабну пожежу ліквідували сьогодні вранці.

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що росіяни вдарили ракетою по складу серветок та памперсів. Він назвав це неприкритим терором.