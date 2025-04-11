ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Придніпровське, Токарівка, Микільське, Комишани, Приозерне, Білозерка, Велетенське, Незламне, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Шляхове, Миколаївка, Монастирське, Новоолександрівка, Гаврилівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Милове, Качкарівка, Костирка, Українка, Червоний Маяк, Новорайськ, Бургунка, Петропавлівка, Вірівка та Веселе.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили три багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватний автомобіль.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російська армія вбила цивільного в Антонівці під Херсоном.