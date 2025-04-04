Авария в Николаеве: кроссовер протаранил остановку, пострадала женщина

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В Николаеве правоохранители задержали водителя кроссовера, въехавшего в остановку общественного транспорта, из-за чего травмировалась женщина

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло в четверг, 3 апреля, около 19:10 в Николаеве на ул. Экипажный.

Во время движения водитель SsangYong допустил столкновение с автомобилем Jeep Compass, после чего выехал на остановку общественного транспорта, где находилась 76-летняя женщина. Ее госпитализировали с телесными повреждениями разными степенями тяжести.

44-летний водитель кроссовера следователи задержали в порядке ст. 208 УПК РФ и решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Одессе легковушка врезалась в маршрутку. Пострадали пять пассажиров.