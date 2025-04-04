01:21  04 апреля
Днепр под атакой дронов: есть повреждения и пострадавшие
02:13  04 апреля
В результате российской атаки на Киевщине возникли пожары, есть пострадавший
01:10  04 апреля
На Буковине спасли днепрянина, который шесть дней бродил по горам, чтобы попасть в Румынию
UA | RU
UA | RU
04 апреля 2025, 02:21

В Николаевской области столкнулись зерновоз и легковушка: пострадал водитель

04 апреля 2025, 02:21
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

ДТП с пострадавшим произошло вечером 2 апреля возле города Баштанка. Водителя легковушки госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

По данным следствия, на автодороге "Николаев-Днепр" столкнулись грузовой автомобиль DAF XF с полуприцепом легковушки VOLVO D5. За рулем зерновоза находился 54-летний вождь.

"В результате столкновения транспортных средств 36-летний водитель Volvo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Грузовик получил механические повреждения, а зерно высыпалось на дорогу и обочину. Виновнику ДТП грозит до трех лет ограничение свободы. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель сбил женщину, переходившую дорогу с 5-летним сыном. Мальчик в больнице в тяжелом состоянии. Его мать скончалась от травм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП зерно следствие авария Николаевская область грузовик пострадавший травмы
Смертельное ДТП в Харьковской области: в тяжелом состоянии госпитализировали ребенка
03 апреля 2025, 21:28
На Херсонщине пьяный как чип водитель съехал с дороги в кювет: пострадали дети
03 апреля 2025, 17:45
В Луцке 3-летний мальчик попал под колеса автомобиля
03 апреля 2025, 12:58
Все новости »
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
Возил автомат в багажнике авто: у жителя Житомирской области изъяли оружие
04 апреля 2025, 03:32
Андрей Данилко рассказал, почему не уехал за границу
04 апреля 2025, 03:15
В Харькове осудили дальнобойщика, прославлявшего РФ и распространившего данные о месте дислокации ВСУ
04 апреля 2025, 03:01
В Ziferblat рассказали о главном месседже, который они донесут на Евровидении.
04 апреля 2025, 02:47
Удар по Харькову: спасатели достали из-под завалов фрагменты тела еще одной жертвы
04 апреля 2025, 02:35
В результате российской атаки на Киевщине возникли пожары, есть пострадавший
04 апреля 2025, 02:13
Украли почти 10 млн грн со счетов клиентов: на Кировоградщине будут судить работников банка
04 апреля 2025, 01:58
Полиция ищет свидетелей: на Полтавщине отчим избил ребенка
04 апреля 2025, 01:39
Днепр под атакой дронов: есть повреждения и пострадавшие
04 апреля 2025, 01:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Мусиенко
Андрей Длигач
Все блоги »