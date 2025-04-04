В Николаевской области столкнулись зерновоз и легковушка: пострадал водитель

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ДТП с пострадавшим произошло вечером 2 апреля возле города Баштанка. Водителя легковушки госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

По данным следствия, на автодороге "Николаев-Днепр" столкнулись грузовой автомобиль DAF XF с полуприцепом легковушки VOLVO D5. За рулем зерновоза находился 54-летний вождь.

"В результате столкновения транспортных средств 36-летний водитель Volvo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Грузовик получил механические повреждения, а зерно высыпалось на дорогу и обочину. Виновнику ДТП грозит до трех лет ограничение свободы. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель сбил женщину, переходившую дорогу с 5-летним сыном. Мальчик в больнице в тяжелом состоянии. Его мать скончалась от травм.