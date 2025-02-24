В Николаевской области ГБР задержало чиновника воинской части, который собирал "дань" с подчиненных

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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему командиру дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, экскомандир систематически требовал деньги от подчиненных. Сумма незаконных поборов, полученных им, составляет не менее 1 млн грн.

Злоумышленник фактически "продавал" отпуска военнослужащим, а затем скрывал их отсутствие от командования. Также мужчина требовал деньги у военных, угрожая им наказаниями за якобы нарушение служебной дисциплины.

Горе-командир был задержан в Николаеве, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере и превышение служебных полномочий). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Сырский заявил, что Украина вернула более 50% территории, оккупированной россиянами после полномасштабного вторжения.