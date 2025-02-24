Війська РФ атакували дронами Миколаївщину: пошкоджені будинки
Минулої доби російські війська атакували Миколаївщину безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені приватні будинки
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
На щастя, внаслідок обстрілу люди не постраждали.
Відомо, що вчора росіяни чотири рази вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка пошкоджені приватний будинок та автомобіль.
Також ворог атакував дроном Галицинівську громаду. У результаті удару в селі Лупареве пошкоджені два приватні будинки.
Віталій Кім додав, що в ніч на 24 лютого сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині шість БпЛА типу "Shahed 131/136".
Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, ще троє мирних жителів дістали поранення.