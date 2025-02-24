Війська РФ атакували дронами Миколаївщину: пошкоджені будинки

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

На щастя, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Відомо, що вчора росіяни чотири рази вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

Також ворог атакував дроном Галицинівську громаду. У результаті удару в селі Лупареве пошкоджені два приватні будинки.

Віталій Кім додав, що в ніч на 24 лютого сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині шість БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, ще троє мирних жителів дістали поранення.