У Миколаєві після атаки БПЛА відновили теплопостачання

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У Миколаєві енергетики підключили до опалення всіх абонентів, які були відключені внаслідок влучання російського безпілотника у теплову електростанцію

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, станом на 8:00 енергетики заживили всіх абонентів.

"Зараз тепла у мережі трохи менше, ніж має бути нормативно. Але це пов'язано з поступовим набором температури в мережі. За добу, думаю, ми вийдемо на нормативні показники, якщо не буде ніяких форсмажорних ситуацій", - заявив Кім.

Він також додав, що під час підключенням на мережах виникли три аварії, але "їх виправили".

Як відомо, вчора після удару російського дрона по ТЕЦ в Миколаєві без тепла залишилися 100 тисяч людей.

Нагадаємо, у понеділок, 17 лютого, російські окупанти атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Поранення дістали п’ятеро цивільних.