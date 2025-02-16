14:04  16 лютого
Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК
11:59  16 лютого
Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі
09:25  16 лютого
Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2025, 17:45

Понад 100 тисяч жителів Миколаєва залишились без опалення через російську атаку

16 лютого 2025, 17:45
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

У неділю, 16 лютого більше як сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського БпЛА по критичній інфраструктурі міста

Як передає RegioNews, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні більше ста тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського "шахеда" по критичній інфраструктурі міста. Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні", - написав глава держави.

За його словами, наразі у місті активно працюють ремонтні бригади, щоб повернути Миколаєву опалення.

Зеленський додав, що нещодавній удар БпЛА типу Shahed по укриттю на Чорнобильській АЕС, цей удар по Миколаєву, усі інші подібні російські удари мають призводити до сильної реакції, до сильної нашої взаємодії – усіх партнерів – і до спільної роботи заради примусу РФ до миру.

Нагадаємо, Володимир Зеленський готується відвідати Саудівську Аравію. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, яка зараз перебуває там із урядовою делегацією.

Зеленський Володимир Миколаїв Миколаївська область атака БПЛА інфраструктура
Росіяни атакували ТЕС у Миколаєві, без теплопостачання майже 50 тисяч жителів
16 лютого 2025, 14:28
Теракт у Миколаєві: зросла кількість загиблих
16 лютого 2025, 13:50
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
Порошенко назвав дату виборів в Україні
16 лютого 2025, 17:58
Зеленський летить до Саудівської Аравії: що відомо
16 лютого 2025, 16:42
На Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон
16 лютого 2025, 16:26
У Полтаві вантажівка переїхала військового
16 лютого 2025, 16:02
До України йде похолодання: у деяких регіонах очікується до 17 градусів морозу
16 лютого 2025, 15:35
На Закарпатті п’яний прикордонник влаштував стрілянину: що відомо
16 лютого 2025, 14:47
Росіяни атакували ТЕС у Миколаєві, без теплопостачання майже 50 тисяч жителів
16 лютого 2025, 14:28
Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК
16 лютого 2025, 14:04
Теракт у Миколаєві: зросла кількість загиблих
16 лютого 2025, 13:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »