Понад 100 тисяч жителів Миколаєва залишились без опалення через російську атаку

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У неділю, 16 лютого більше як сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського БпЛА по критичній інфраструктурі міста

Як передає RegioNews, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні більше ста тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського "шахеда" по критичній інфраструктурі міста. Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні", - написав глава держави.

За його словами, наразі у місті активно працюють ремонтні бригади, щоб повернути Миколаєву опалення.

Зеленський додав, що нещодавній удар БпЛА типу Shahed по укриттю на Чорнобильській АЕС, цей удар по Миколаєву, усі інші подібні російські удари мають призводити до сильної реакції, до сильної нашої взаємодії – усіх партнерів – і до спільної роботи заради примусу РФ до миру.

Нагадаємо, Володимир Зеленський готується відвідати Саудівську Аравію. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, яка зараз перебуває там із урядовою делегацією.