Более 100 тысяч жителей Николаева остались без отопления из-за российской атаки

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В воскресенье, 16 февраля более ста тысяч человек в Николаеве остались без отопления в результате удара российского БпЛА по критической инфраструктуре города

Как передает RegioNews, об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграмме.

"Сегодня более ста тысяч человек в Николаеве остались без отопления из-за удара российского "шахеда" по критической инфраструктуре города. Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне сражаются именно против наших людей, против жизни в Украине", - написал глава государства.

По его словам, в настоящее время в городе активно работают ремонтные бригады, чтобы вернуть Николаеву отопление.

Зеленский добавил, что недавний удар БпЛА типа Shahed по укрытию на Чернобыльской АЭС, этот удар по Николаеву, все остальные подобные российские удары должны приводить к сильной реакции, к нашему взаимодействию – всем партнерам – и к совместной работе ради принуждения РФ к миру.

Напомним, Владимир Зеленский готовится посетить Саудовскую Аравию. Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко, которая сейчас находится там с правительственной делегацией.