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04 лютого 2025, 03:10

На Волині молодик забив до смерті чоловіка

04 лютого 2025, 03:10
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фото: Нацполіція
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Вбивство сталося 1 лютого в селі Скобелка Луцького району. Внаслідок побиття помер місцевий мешканець 1967 року народження. Підозрюваному загрожує до 10 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Волинській області.

За даними слідства, чоловіка побив його знайомий — місцевий житель 1992 року народження. Під час словесного конфлікту молодик завдав жертві численних ударів руками й ногами, внаслідок чого потерпілий помер.

Попередньо, нападник раніше вже мав проблеми з законом.

"Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру: за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Суд обиратиме фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині 20-річний хлопець вбив 70-річну жінку.

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