Росіяни атакували дронами дві громади Миколаївщини
Протягом минулої доби російські окупанти атакували дронами-камікадзе Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району. Є пошкодження цивільної інфраструктури
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Відомо, що вранці окупанти атакували п'ятьма FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Близько 14:35 та 15:05 під удар потрапив Очаків. На щастя, люди не постраждали.
Також росіяни 12 разів атакували дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджені дах та вікна двох приватних будинків. Минулося без постраждалих.
"У ніч на 28 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136", – додав Віталій Кім.
Нагадаємо, в ніч на 28 січня російські війська випустили по Україні 100 безпілотників різних типів — "шахедів" та БпЛА-імітаторів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 28 — локаційно втрачені.
Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 27 січня, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, ще двоє мирних мешканців дістали поранення.