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Протягом минулої доби російські окупанти атакували дронами-камікадзе Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району. Є пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що вранці окупанти атакували п'ятьма FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Близько 14:35 та 15:05 під удар потрапив Очаків. На щастя, люди не постраждали.

Також росіяни 12 разів атакували дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджені дах та вікна двох приватних будинків. Минулося без постраждалих.

"У ніч на 28 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136", – додав Віталій Кім.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня російські війська випустили по Україні 100 безпілотників різних типів — "шахедів" та БпЛА-імітаторів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 28 — локаційно втрачені.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 27 січня, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, ще двоє мирних мешканців дістали поранення.