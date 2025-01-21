Росіяни вдарили по Дніпру: є руйнування

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці, 21 січня, російська армія атакувала Дніпро. В місті гриміли вибухи, є руйнування інфраструктури

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Вибухи пролунали в обласному центрі. У місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, на Синельниківщині через російську атаку постраждав чоловік. Він перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. В районі пошкоджені транспортне підприємство та приватні будинки.

Також після опівночі росіяни двічі вдарили по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілили по Червоногригорівській та Покровській громадах. На щастя, минулося без постраждалих.

Сергій Лисак додав, що вночі бійці ПвК "Схід" знищили над регіоном сім російських безпілотників.

Нагадаємо, 20 січня росіяни атакували дроном село Осиново Купʼянського району. Ударний безпілотник влучив біля службового авто поліції, постраждали правоохоронці.