Через російські обстріли поранені 6 мешканців Херсонщини
Протягом минулої доби, 20 січня, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів шестеро мирних мешканців дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Степанівка, Комишани, Томина Балка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка, Гончарне, Новодмитрівка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Берислав, Заможне, Милове, Новокаїри, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Надеждівка, Токарівка, Львове, Ольгівка, Червоний Маяк, Качкарівка, Велетенське, Розлив, Новотягинка, Дніпровське, Миколаївка, Золота Балка, Осокорівка, Веселе, Іванівка, Вірівка, Микільське, Понятівка, Козацьке.
Загарбники били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили Пункт Незламності, газопровід, господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.
Нагадаємо, вранці 21 січня російська армія атакувала Дніпро. В місті гриміли вибухи, є руйнування інфраструктури.