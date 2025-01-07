На Запоріжжі після п’яної сварки сталося вбивство, свідок погрожував поліцейським гранатою

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У прифронтовому селищі Комишуваха Запорізького району внаслідок конфлікту після спільного розпиття алкоголю місцевий житель смертельно поранив ножем свого товариша. Під час слідчих дій свідок злочину погрожував поліцейським гранатою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.

Вбивство сталося 4 січня, близько опівночі. Місцева жителька повідомила поліції про сварку та бійку біля свого будинку. На місці події правоохоронці виявили чоловіка з ножовими пораненнями. На жаль, медикам не вдалося його врятувати.

За матеріалами слідства, троє чоловіків розпивали алкоголь у будинку. Між двома із них виникла сварка, яка переросла в бійку на вулиці. Один із чоловіків завдав кілька ударів ножем і спробував втекти. Згодом його затримали.

Під час огляду місця злочину кінологи виявили знаряддя вбивства. Однак господар будинку, який був свідком подій, перешкоджав слідчим, погрожуючи підірвати гранату. Спецпідрозділ КОРД затримав чоловіка, боєприпас вилучили.

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження. Дії другого затриманого кваліфікували за ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю") та ч. 1 ст. 345 ("Погроза або насильство щодо правоохоронця").

Обом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті чоловік погрожував вбити всю сім'ю поліцейського.