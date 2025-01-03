фото: полиция

ДТП произошло 2 января в 00:30 на трассе возле села Партизанское Николаевского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Столкнулись легковушки KIA Sorento и Volkswagen Polo. На месте погибли водитель и два пассажира Volkswagen. Травмированных 45-летнего водителя KIA и его 30-летнего пассажира госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Граждан, владеющих любой информацией об обстоятельствах аварии, просят обратиться по телефонам: 050-013-01-48 или 102.

Напомним, поздно вечером 30 декабря в Ивано-Франковской области произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни пяти молодых людей.