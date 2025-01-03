На трассе под Николаевом произошло ДТП: погибли три человека, еще два пострадали
ДТП произошло 2 января в 00:30 на трассе возле села Партизанское Николаевского района.
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Столкнулись легковушки KIA Sorento и Volkswagen Polo. На месте погибли водитель и два пассажира Volkswagen. Травмированных 45-летнего водителя KIA и его 30-летнего пассажира госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Граждан, владеющих любой информацией об обстоятельствах аварии, просят обратиться по телефонам: 050-013-01-48 или 102.
Напомним, поздно вечером 30 декабря в Ивано-Франковской области произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни пяти молодых людей.
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