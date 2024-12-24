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24 грудня 2024, 08:55

Окупанти атакували БпЛА громаду на Миколаївщині

24 грудня 2024, 08:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Минулої доби російські війська атакували дроном-камікадзе Куцурубську громаду Миколаївського району

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що окупанти атакували Куцурубську громаду близько 12:50. На щастя, місцеві жителі не постраждали.

Нагадаємо, 23 грудня російські окупаційні війська завдали 200 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура. Загалом росіяни скинули на регіон понад 30 авіабомб.

РФ війна Миколаївська ОДА обстріли окупанти дрон Кім Віталій Олександрович Миколаївська область БПЛА
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