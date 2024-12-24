Окупанти атакували БпЛА громаду на Миколаївщині
Минулої доби російські війська атакували дроном-камікадзе Куцурубську громаду Миколаївського району
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Відомо, що окупанти атакували Куцурубську громаду близько 12:50. На щастя, місцеві жителі не постраждали.
Нагадаємо, 23 грудня російські окупаційні війська завдали 200 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура. Загалом росіяни скинули на регіон понад 30 авіабомб.
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