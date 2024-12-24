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Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что оккупанты атаковали Куцурубскую громаду около 12:50. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, 23 декабря российские оккупационные войска нанесли 200 ударов по Запорожской области. В результате вражеских обстрелов разрушена и повреждена гражданская инфраструктура. Всего россияне сбросили на регион более 30 авиабомб.