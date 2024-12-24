Росіяни скинули на Запорізьку область понад 30 авіабомб: зруйновані об'єкти інфраструктури
Протягом минулої доби, 23 грудня, російські окупаційні війська завдали 200 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 34 авіаційні удари по Новобойківському, Степногірську, Приморському та Темирівці.
- 72 ворожі БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- чотири обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку.
- 90 артобстрілів завдали війська РФ по території Кам'янського, П’ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, у понеділок, 23 грудня, російські окупаційні війська атакували двома КАБами селище Степногірськ Василівського району. Внаслідок авіаударів поранення дістала місцева мешканка.
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