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24 грудня 2024, 08:25

На Дніпропетровщині зенітники збили 7 російських БпЛА, — ОВА

24 грудня 2024, 08:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вночі та вранці оборонці неба збили над Дніпропетровщиною сім ворожих безпілотників. Окупанти продовжили обстрілювати регіон із різних видів озброєння

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він додав, що вночі та вранці окупанти обстрілювавали Нікопольщину з артилерії, РСЗВ "Град" та дронами-камікадзе. Загарбники влучили по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Сталася пожежа, пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та авто.

Також у Павлоградському районі внаслідок ворожої атаки понівечена лінія електропередач. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора на Дніпропетровщині росіяни обстріляли житлові будинки дронами й артилерією. Внаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура.

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