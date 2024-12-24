У ВМС повідомили, чи є загроза ударів "Калібрами" з моря
Сьогодні вранці, 24 грудня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.
Станом на 06:00 відомо, що:
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у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі перебувають вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 25 ракет.
Нагадаємо, у Криму партизани злили координати складу пального російських окупантів.
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