У Миколаєві перебої з теплопостачанням через аварію у мережі ТЕЦ

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У системі теплопостачання "Миколаївської теплоелектроцентралі" (ТЕЦ) виявили декілька дефектів. Частина споживачів майже на дві доби залишилася без теплопостачання

Про це 18 грудня повідомили на сторінці "Миколаївської ТЕЦ" у Facebook, передає

На головній магістралі на вулиці Лоренца Юстуса (колишня Сидорчука — ред.)розпочали ремонтні роботи.

"Під заміну припадає ділянка трубопроводу протяжністю 60 метрів діаметром 700 мм. Ремонтні роботи ускладнюються через наявність поруч газопроводу, що вимагає додаткових заходів безпеки", — повідомляють на ТЕЦ.

За даними підприємства, у Миколаєві спостерігається знижена та уповільнена циркуляція теплоносія.

"Це явище є тимчасовим та пов’язане з проведенням ремонтних робіт на ключових ділянках тепломережі", - запевнили у компанії.

Тривалість робіт: орієнтовно до 23:00 19 грудня 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці листопада повідомлялося про проблеми з опаленням у Криму Розі. десятки тисяч жителів міста залишалися без теплопостачання.