У Миколаєві перебої з теплопостачанням через аварію у мережі ТЕЦ
У системі теплопостачання "Миколаївської теплоелектроцентралі" (ТЕЦ) виявили декілька дефектів. Частина споживачів майже на дві доби залишилася без теплопостачання
Про це 18 грудня повідомили на сторінці "Миколаївської ТЕЦ" у Facebook, передає
На головній магістралі на вулиці Лоренца Юстуса (колишня Сидорчука — ред.)розпочали ремонтні роботи.
"Під заміну припадає ділянка трубопроводу протяжністю 60 метрів діаметром 700 мм. Ремонтні роботи ускладнюються через наявність поруч газопроводу, що вимагає додаткових заходів безпеки", — повідомляють на ТЕЦ.
За даними підприємства, у Миколаєві спостерігається знижена та уповільнена циркуляція теплоносія.
"Це явище є тимчасовим та пов’язане з проведенням ремонтних робіт на ключових ділянках тепломережі", - запевнили у компанії.
Тривалість робіт: орієнтовно до 23:00 19 грудня 2024 року.
Нагадаємо, наприкінці листопада повідомлялося про проблеми з опаленням у Криму Розі. десятки тисяч жителів міста залишалися без теплопостачання.