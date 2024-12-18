14:05  18 грудня
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло киянина
11:56  18 грудня
СБУ проводить перевірки у центрі Києва
09:42  18 грудня
На Волині мікроавтобус з людьми злетів з дороги: водій загинув на місці
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2024, 12:23

У Миколаєві перебої з теплопостачанням через аварію у мережі ТЕЦ

18 грудня 2024, 12:23
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

У системі теплопостачання "Миколаївської теплоелектроцентралі" (ТЕЦ) виявили декілька дефектів. Частина споживачів майже на дві доби залишилася без теплопостачання

Про це 18 грудня повідомили на сторінці "Миколаївської ТЕЦ" у Facebook, передає

На головній магістралі на вулиці Лоренца Юстуса (колишня Сидорчука — ред.)розпочали ремонтні роботи.

"Під заміну припадає ділянка трубопроводу протяжністю 60 метрів діаметром 700 мм. Ремонтні роботи ускладнюються через наявність поруч газопроводу, що вимагає додаткових заходів безпеки", — повідомляють на ТЕЦ.

За даними підприємства, у Миколаєві спостерігається знижена та уповільнена циркуляція теплоносія.

"Це явище є тимчасовим та пов’язане з проведенням ремонтних робіт на ключових ділянках тепломережі", - запевнили у компанії.

Тривалість робіт: орієнтовно до 23:00 19 грудня 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці листопада повідомлялося про проблеми з опаленням у Криму Розі. десятки тисяч жителів міста залишалися без теплопостачання.

опалення Миколаїв ТЕЦ аварійна бригада
РФ атакувала Миколаїв ударними БпЛА: пошкоджений об'єкт інфраструктури, постраждали працівники
15 грудня 2024, 11:50
На замовлення росіян підпалив електропідстанцію: у Миколаєві затримали палія
11 грудня 2024, 19:27
У Миколаєві в пожежі ледь не постраждали маленькі діти
09 грудня 2024, 16:52
Всі новини »
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
На Житомирщині викрили підрядника на розкраданні 1,6 млн грн під час відновлення ліцею
18 грудня 2024, 17:50
Пожежа на Рівненщині: жінка отруїлася чадним газом
18 грудня 2024, 17:35
У Запоріжжі перекриють рух греблею ДніпроГЕС
18 грудня 2024, 17:23
Математична аномалія правосуддя: чотири справи Яценка і одна суддя Макаренко
18 грудня 2024, 16:58
У Львові через електрочайник ледь не згоріла квартира: постраждав 18-річний хлопець
18 грудня 2024, 16:45
На Львівщині зафіксували спалах гепатиту А
18 грудня 2024, 16:42
Сили оборони знищили російську техніку на Харківщині
18 грудня 2024, 16:20
ДТП на Тернопільщині: пасажирка вилетіла з авто і потрапила під колеса фури
18 грудня 2024, 16:11
На Донеччині викрили посадовців обласної екоінспекції, які привласнили понад 1,6 млн грн
18 грудня 2024, 15:53
Росіяни вдарили дроном-камікадзе по адмінбудівлі на Сумщині: почалася пожежа
18 грудня 2024, 15:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »